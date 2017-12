Els advocats catalans nomenen per unanimitat el seu nou degà

El degà del Col·legi d'Advocats de Mataró, Julio J. Naveira, va ser nomenat ahir nou president del Consell de l'Advocacia Catalana per unanimitat dels 14 degans dels Col·legis d'Advocats catalans, entre els quals el de Manresa, Abel Pié. Naveira va afirmar que vetllarà perquè «l'advocat exerceixi la seva feina amb tota llibertat i sense obstacles».

Segons va assegurar ahir Naveira en roda de premsa, en el mandat d'un any, el seu objectiu serà que els lletrats «disposin de les eines necessàries» per exercir la seva professió i així «agilitar els judicis». També va destacar la necessitat que els advocats no només interpretin la llei sinó que també s'impliquin en la creació de noves lleis.

El Consell de l'Advocacia Catalana està format pels catorze degans dels Col·legis d'Advocats que hi ha a Catalunya i el seu propòsit és promoure de manera conjunta els punts d'interès de l'àmbit jurídic català.