Mor un veí de Castellgalí en un accident de trànsit quan estava de vacances als Estats Units

Un veí de Castellgalí de 43 anys, Víctor Prenyanosa Colldeforns, va morir divendres en un accident de trànsit en una carretera d'Arizona (Estats Units), quan la furgoneta que conduïa va rebre l'impacte frontal d'un cotxe que va envair el sentit contrari.

El bagenc, natural de Sant Vicenç de Castellet, es trobava de vacances amb la seva parella, que va resultar ferida greu en el mateix accident, i amb la seva filla menor d'edat, que va sortir il·lesa. La família viatjava amb un matrimoni d'amics bagencs i el seu fill menor d'edat, que anaven en la mateixa furgoneta. L'home va resultar ferit greu, mentre que la dona i el nen van sortir il·lesos. Tots dos ferits greus, però, es troben fora de perill.

Per la seva banda, tres dels quatre ocupants del cotxe causant de l'accident van morir. Es tracta d'un matrimoni de Singapur i del seu fill. La quarta ocupant, una filla de 19 anys del mateix matrimoni, va resultar ferida greu.

Els fets, segons recull la premsa digital d´Arizona, van tenir lloc divendres a les 14.20 hores (hora local), a la Ruta Estatal 64, en el tram entre la població de Williams i el Grand Canyon del Colorado, un destí turístic que els bagencs havien visitat aquell matí.

Segons ha informat el departament de Seguretat Pública d'Arizona, el cotxe on viatjava la família de Singapur va envair el carril contrari i va xocar frontalment contra la furgoneta conduïda per Víctor Prenyanosa.

Com a conseqüència de la topada, el bagenc va morir a l'acte. La seva parella va resultar ferida amb diverses fractures, per la qual cosa va ser traslladada a l'hospital de Flagstaff, on continua ingressada després d'haver estat operada. El seu amic, també greu, va ser derivat a l'UCI del mateix hospital, on continua també ingressat. La resta d'ocupants de la furgoneta van resultar il·lesos.

El cadàver del castellgalinenc no serà repatriat a Catalunya, segons han explicat fonts familiars. La família ha decidit incinerar-lo als Estats Units, ja que la parella ha de continuar ingressada a l'hospital durant un temps i, per tant, no pot viatjar.

Víctor Prenyanosa feia deu anys que vivia a Castellgalí però era molt conegut a Sant Vicenç, d'on era originari. Havia estat jugador dels primers anys del Club Hoquei Castellet i també havia estat membre dels diables del Grup de Correfoc. La notícia de la seva mort ha consternat les dues poblacions.