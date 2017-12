Una estufa causa una falsa alarma d'incendi

Quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat es van activar ahir a la tarda per una possible alarma d'incendi en un habitatge de Manresa, d'on sortia molt fum. La incidència es va produir a 1/4 de 5 de la tarda al carrer de Sant Jaume, a la Sagrada Família. Finalment, es va constatar que el fum era simplement causat per la mala combustió d'una estufa.