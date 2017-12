Un ferit en bolcar un cotxe a l'autovia A-2, al Bruc

Un home ha resultat ferit aquest dijous al migdia en un accident de trànsit a l'autovia A-2, al Bruc, segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat.

Els fets han tingut lloc poc després de la 1 del migdia a la calçada en sentit Barcelona, al punt quilomètric 567. Per causes que es desconeixen, un cotxe ha sortit de la calçada i ha bolcat. Com a conseqüència, el conductor ha resultat ferit i ha estat traslladat en ambulància a l'hospital d'Igualada.

L'accident ha obligat a tallar un carril de la calçada en sentit Barcelona, la qual cosa ha provocat, segons Trànsit, cues d'un quilòmetre de llargada.