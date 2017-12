Condemnat per agredir amb una aixada un home per una discussió de trànsit, a Gironella

El Jutjat Penal 3 de Manresa ha condemnat a dos anys de presó un veí de Gironella de 70 anys, Ramon V. M., que va agredir amb una aixada un conductor amb qui estava tenint una discussió de trànsit, originada perquè els seus respectius vehicles no tenien prou espai per passar. L'acusat li va donar un cop d'aixada al cap.

L'home no haurà d'ingressar a presó perquè no té antecedents, però haurà d'indemnitzar la víctima amb 3.963 euros per les ferides i els danys que li va causar, a banda de pagar una multa afegida de 1.080 euros. Al seu torn, l'agredit, que també va lesionar Ramon V. M. durant la baralla, li haurà de pagar 525 euros per les ferides.

Els fets, segons la sentència, a la qual ha tingut accés aquest diari, van tenir lloc el 31 d'agost del 2016, cap a les 6 de la tarda, a la zona de l'ermita de Sant Marc, a Gironella. L'acusat, Ramon V. M., es va començar a discutir amb l'altre conductor, Pascual L. M., de 40 anys i veí també de Gironella, per un problema derivat del pas dels seus respectius vehicles per un camí. Tots dos van començar una disputa verbal, en el transcurs de la qual Ramon V. M. va empènyer Pascual L. M., el qual li va respondre amb un cop de puny.

Tot seguit, segons la sentència, Pascual L. M. va entrar al seu cotxe, amb la intenció d'arrencar i marxar del lloc. Aleshores, Ramon V. M. va anar a la seva furgoneta i va agafar una aixada del seu interior. A continuació, es va dirigir al cotxe del seu oponent i va començar a donar cops d'aixada al vidre davanter i a les finestretes del copilot i del seient de darrere, que es van trencar.

Davant d'això, Pascual L. M. va sortir del cotxe a recriminar-li l'acció i, aleshores, Ramon V. M. es va abalançar contra ell i li va donar un cop al cap amb l'aixada. La ferida que li va provocar va necessitar un tractament mèdic i quirúrgic, consistent en punts de sutura i vacunació antitetànica. La lesió va tardar quinze dies a curar-se i li ha deixat una cicatriu.

La sentència condemna Ramon V. M., per un delicte de lesions amb instrument perillós i per un delicte de danys, a la pena de dos anys de presó (que no haurà de complir perquè no supera els dos anys i no tenia antecedents) i a una multa de 1.080 euros. A més, haurà d'indemnitzar Pascual L. M. amb 3.963 euros, corresponents a les lesions i seqüeles i als danys causats al vehicle.

Al seu torn, Pascual L. M., en la mateixa sentència, també ha estat condemnat per un delicte lleu de lesions, pel cop de puny que va donar a Ramon V. M. En el seu cas, ha estat condemnat a una multa de 180 euros i a indemnitzar Ramon V. M. amb 525 euros, per les lesions causades.