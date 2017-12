La ventada deixa una ràfega màxima de 110 quilòmetres per hora a Montserrat

L'episodi de fort vent que va bufar dimecres, i que no es va aturar fins ahir al matí, va deixar una ràfega màxima de 110 km/h a l'estació Dimes de Montserrat, segons va informar ahir el Servei Meteorològic de Catalunya.

La ventada també va notar amb força a l'Anoia i al Baix Llobregat Nord, on els Bombers van fer una trentena d'actuacions per incidències, tal com publicava ahir aquest diari. A l'estació dels Hostalets de Pierola, es va registrar una ratxa màxima de 96,8 km/h, i la d'Òdena va anotar una ràfega de 90,7 km/h. Feia gairebé nou anys, des de la tràgica ventada del 24 de gener del 2009, que no es mesuraven ratxes tan fortes en estacions del litoral i del prelitoral català. És el cas, per exemple, de l'estació anoienca d'Òdena.

Al llarg de dimecres, segons el Servei Meteorològic, destaquen especialment les ratxes màximes de les comarques del litoral i prelitoral central i sud, aproximadament des del Vallès i el Maresme cap al sud. En aquests sectors, es van arribar a superar els 70, 80 o 90 km/h, sobretot a les hores centrals del dia.