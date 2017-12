Dos anys de presó per a un conductor ebri per un xoc mortal a la C-55, a Castellbell

Revolt on hi va haver l´accident mortal, a Castellbell, l´1 de febrer del 2012, abans que s´hi fessin millores

Revolt on hi va haver l´accident mortal, a Castellbell, l´1 de febrer del 2012, abans que s´hi fessin millores ARXIU/J. S.

El Jutjat Penal 3 de Manresa ha condemnat a dos anys de presó un conductor begut que va provocar un accident mortal al tram sud de la C-55, en un revolt perillós de Castellbell, ara fa prop de sis anys. La víctima mortal, Sergio Martín Gascón, de 31 anys i de Terrassa, era un amic de l'acusat, Lluís C. D., que, al seu torn, va resultar ferit molt greu. La jutgessa conclou que circulava a alta velocitat i sota els efectes de l'alcohol.

Els fets, segons la sentència, van tenir lloc l'1 de febrer del 2012 a 1/4 d'11 de la nit al revolt del costat del pont d'accés a l'autopista, que era considerat un dels punts negres de la C-55 abans que s'hi fessin els treballs de millora. Aquella nit, el paviment estava moll per la pluja i, de fet, estava començant a caure neu.

L'acusat conduïa un vehicle en què el jove difunt ocupava el seient de copilot. En aquest revolt, el processat va perdre el control del cotxe i va envair el carril contrari, amb la qual cosa va xocar frontalment amb un vehicle que circulava correctament. De resultes de l'impacte, aquest segon vehicle va efectuar una rotació sobre el seu propi eix, i un tercer cotxe que circulava darrere seu, tot i frenar, no va poder evitar xocar-hi.

Com a conseqüència de l'accident, l'acusat va resultar ferit molt greu, mentre que el copilot va perdre la vida. La sentència assegura que el processat circulava sota els efectes de l'alcohol. De fet, els Mossos que van acudir a l'indret van declarar que el conductor feia olor d'alcohol. Per aquest motiu, se li van extreure unes mostres de sang, que van donar positiu en alcoholèmia, amb un resultat de 0,55 g/l d'etanol (quan el màxim permès en sang era de 0,50 g/l).

A més, l'atestat dels Mossos va concloure que l'acusat va agafar el revolt a una velocitat d'entre 87 i 95 km/h, tot i que es tractava d'un revolt perillós que estava marcat amb el límit de 60 km/h. La sentència té en compte, a més, que el cotxe circulava a aquesta velocitat malgrat les inclemències meteorològiques, que provocaven que el paviment estigués moll, i malgrat que era de nit, sense que hi hagués bona visibilitat.

Per aquest motiu, la sentència condemna Lluís C. D. per un delicte contra la seguretat viària, en concurs amb un delicte per imprudència greu, a la pena de dos anys de presó. Quan la sentència sigui ferma, la seva defensa podrà demanar la suspensió de la pena, tenint en compte que l'acusat no té antecedents penals. La condemna també inclou la retirada del carnet durant tres anys.

La sentència reconeix una circumstància atenuant de dilacions indegudes, ja que la tramitació de la causa judicial s'ha allargat innecessàriament durant cinc anys.