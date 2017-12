Retiren uns vidres a Abrera que perillaven de caure al carrer

Els Bombers de la Generalitat es van desplaçar ahir a la tarda al carrer Antonio Machado d'Abrera per retirar uns vidres que perillaven de caure a la via pública. La incidència, segons fonts dels Bombers, es va produir a 1/4 de 5 de la tarda, a la balconada d'un segon pis. D'altra banda, a 2/4 de 2 del migdia, els Bombers van ser requerits per sanejar una paret en mal estat a Calaf. En aquest cas, l'avís es va produir a 2/4 de 2 del migdia al carrer del Forn, quan es va advertir que hi havia una paret en mal estat.