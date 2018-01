Els advocats critiquen l'import econòmic del torn d'ofici

El Consell de l'Advocacia Catalana, que representa els catorze Col·legis d'Advocats catalans, lamenta que el ministeri de Justícia hagi prorrogat el conveni que estableix la dotació pressupostària per a l'any 2018 dels serveis d'assistència jurídica gratuïta sense incrementar ni tan sols el percentatge corresponent a l'IPC anual, tal com havia sol·licitat el Consell.

Els imports aprovats són els percebuts pels advocats que presten el servei de Torn d'Ofici i Assistència al Detingut (TOAD) per cada actuació efectuada. Segons el president del Consell, Julio J. Naveira, «malgrat els esforços realitzats per l'Advocacia institucional i de les diferents reunions amb el ministeri, lamentem que s'hagi prorrogat el conveni sense cap increment». Per això, «demanarem una nova reunió per intentar assolir un increment en el preu dels mòduls», ha anunciat Naveira.