Condemnen dos encarregats de seguretat per un incendi que va ferir operaris a Balsareny

Un director de fàbrica i un tècnic de prevenció de riscos han estat condemnats a set mesos de presó, cadascun d'ells, per un incendi que, fa gairebé vuit anys, va provocar cremades greus a tres treballadors, a Balsareny. El foc va ser originat per una guspira que va entrar en contacte amb una atmosfera inflamable, a causa de la falta de mesures de seguretat.

Els dos acusats, Santiago B. M. i José C. C., eren els responsables de seguretat de la nau afectada, Servacqua, al polígon de la Coromina de Balsareny, dedicada a la fabricació de recipients de pressió de resines sintètiques. El dia del judici, tots dos van reconèixer els fets, de forma que van poder pactar amb la fiscalia una condemna de conformitat, per un delicte contra els drets dels treballadors i dos delictes de lesions per imprudència greu. La pena de presó va quedar suspesa amb la condició que no delinqueixin durant dos anys. En el cas de José C. C., ha de pagar una multa de 2.250 euros.

Els fets van tenir lloc el 9 de febrer del 2010. Els treballadors estaven fabricant 40 dipòsits destinats a filtres de dessaladores. En el moment dels fets, eren a l'interior d'un dels dipòsits, netejant la superfície, tasca per a la qual necessitaven un dissolvent d'acetona. Per això, tenien tres galledes plenes d'aquest líquid. A causa dels vapors que desprèn aquest producte, l'atmosfera era potencialment inflamable.

Alhora, a dins del dipòsit, hi havia un focus halogen, de 500 watts de potència, que no era específic per treballar en atmosferes explosives. El focus no tenia cap tipus de protecció. Treballar en aquestes condicions, conclou la sentència, creava un previsible, greu i imminent risc d'incendi i explosió.

Per aquest motiu, es va iniciar un foc que es va estendre a gran velocitat per la superfície, en forma de deflagració, causada molt probablememt per una guspira que va saltar del focus. Un dels treballadors es va veure envoltat de flames de forma instantània. L'home va aconseguir sortir a l'exterior, amb el cos en flames, que van ser apagades amb un extintor pels companys de feina. L'operari va patir cremades greus en el 25% del cos, va estar un mes hospitalitat i va necessitar un any i mig de recuperació. Les flames també van causar cremades lleus a dos operaris més. Tots tres ja han estat indemnitzats per l'asseguradora.