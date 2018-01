El Govern no indemnitzarà la família del mestre mort per un tret de ballesta a Barcelona

El Govern ha tornat a negar la indemnització a la família del professor lleidatà Abel Martínez, assassinat per un alumne a l'institut Joan Fuster de Barcelona l'abril de 2015 i que havia fet classe a l'escola Sèquia de Manresa.

Aquesta és la resposta al recurs que els familiars del professor que tenia 35 anys han presentat el TJSC on reclamaven un milió d'euros al Consorci d'Educació en concepte de responsabilitat patrimonial al considerar que el centre era el responsable de l'alumne i que van fallar les mesures de control.

Segons el diari Segre, Ensenyament reitera al TSJC que ''l'actuació del menor va ser absolutament imprevisible i tampoc es pot apreciar cap incompliment de les normes d'organització i funcionament del centre escolar''. La resposta es basa en el dictamen de la comissió jurídica assessora de la Generalitat que al març de l'any passat va determinar que no hi va existir negligència ja que l'alumne no presentava signes d'agressivitat més enllà d'un comportament passiu i de baix rendiment acadèmic.

D'acord amb l'escrit de resposta a la reclamació dels familiars del professor mort, els seus pares i el seu germà, la lletrada de la Generalitat diu que en el cas que es reconegui l'existència de responsabilitat per part de l'Administració, la indemnització hauria de ser de 129.174,93 euros i no d'un milió d'euros. EL TSJC haurà de fixar ara data per la pràctica de proves i determinar si el Consorci té o no responsabilitat i ha d'indemnitzar la família, que sí que va rebre una altra indemnització per part de l'Administració de la qual no se'n sap l'import.

Els fets van tenir lloc el 20 d'abril de 2015 a l'IES Joan Fuster de Barcelona quan un alumne de segon d'ESO va apunyalar a Abel Martínez, de 35 anys. L'alumne també va ferir una altra professora i diversos alumnes després d'entrar armat al centre amb una ballesta i un matxet. El professor mort feia pocs dies que havia arribat al centre on estava fent una substitució.