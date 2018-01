Mig any de presó per robar 650 euros a una venedora de l'ONCE a Bagà

El Jutjat Penal número 2 de Manresa ha condemnat a sis mesos de presó una dona que va robar un moneder amb 650 euros a una venedora de l'ONCE a Bagà. L'ingrés a presó ha quedat suspès amb la condició que l'acusada no torni a delinquir durant dos anys i retorni els diners robats.

Els fets, segons la sentència, van tenir lloc el 20 de novembre del 2015. L'acusada, Susana Gabriela Gomes, de 38 anys i de nacionalitat portuguesa, era a la plaça de l'Ajuntament, a Bagà, on hi havia una venedora de l'ONCE venent números. La processada va furtar el moneder de l'interior de la motxilla de la víctima, on hi havia 650 euros, a més a més de documents personals. La dona ja tenia antecedents penals, no computables per aquest cas.

La sentència condemna Gomes per un delicte de furt, a una pena de sis mesos de presó. Com que l'acusada va reconèixer els fets, i tenint en compte que la pena és inferior als dos anys, la jutge va acordar la suspensió de la pena, amb la condició que pagui a la víctima 850 euros, 650 euros dels quals són pels diners robats i els 200 euros restants pel valor del moneder i els perjudicis causats en la renovació de documents. La jutgessa li va permetre pagar els diners en disset mensualitats de 50 euros.