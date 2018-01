Retiren el carnet vuit mesos a un camioner que va causar un mort a la C-55, a Callús

El Jutjat Penal 3 de Manresa ha condemnat un camioner que va provocar un accident mortal de trànsit ara fa dos anys a l'eix del Cardener (C-55), a Callús, en envair el sentit contrari. La jutge li atribueix una imprudència lleu, arran d'una distracció en la conducció. Per aquest motiu, el condemna a una retirada del carnet durant vuit mesos i a una multa econòmica de 960 euros.

Els fets, segons la sentència, van tenir lloc el 5 d'octubre del 2015, a 2/4 de 3 del migdia, al punt quilomètric 42 de la C-55, a l'altura de l'accés al polígon de Callús. L'acusat, Juan Fernando P. R., conduïa un camió en sentit Manresa quan, en arribar a un revolt, a causa d'una distracció, va envair el carril contrari de la circulació. Segons va reconèixer l'acusat en el judici, en el moment de fer-ho, acabava de fixar la mirada al retrovisor, ja que estava pendent de la grua que duia en el camió.

En envair el carril contrari, el conductor d'un cotxe que circulava en sentit Solsona va fer una maniobra evasiva per evitar l'impacte del camió, tot i que no va poder evitar que li acabés fregant el vehicle. A causa d'aquest impacte, el camioner va fer la maniobra per retornar al seu carril, moment en què va xocar, també per fregament, amb la tanca metàl·lica de la dreta de la calçada.

Aleshores, va tornar a maniobrar per rectificar la direcció del camió i va envair per segon cop el carril contrari, amb la qual cosa va xocar frontalment contra un segon cotxe que circulava de forma correcta en sentit Solsona. El conductor d'aquest últim turisme, Sergio Melero Rodríguez, un jove de 27 anys de Manresa, va morir.

Segons assenyala la sentència, en el moment dels fets, l'acusat circulava a una velocitat de 73 km/h (dins del límit permès) i va donar negatiu a la prova d'alcoholèmia. A més, havia realitzat els descansos reglamentaris. El camió havia passat també les inspeccions tècniques requerides.

La jutge dóna la raó a l'atestat dels Mossos d'Esquadra i conclou que l'accident va ser causat per una distracció del conductor. Per aquest motiu, li atribueix un delicte d'homicidi per imprudència menys greu. La sentència el condemna a una multa de 960 euros i a la retirada del carnet de conduir durant vuit mesos, un període en què, per tant, no podrà exercir la professió de transportista. La indemnització als pares de la víctima ja va ser assumida per la companyia asseguradora.