Tornen a cremar contenidors de la plaça de Cal Font d'Igualada

Aquesta passada nit han tornat a cremar contenidors a la ciutat d'Igualada i ho han fet en un sector, la plaça de Cal Font, on des de fa uns mesos, comença a ser habitual que hi cremin contenidors. El d'aquesta nit és, com a mínim, el quart incendi de contenidors a la plaça que es produeix en els darrers dos mesos i mig.

El foc d'aquesta nit, declarat cap a 2/3 de 3, ha calcinat tres contenidors que es trobaven situats a la plaça de Cal Font cantonada amb el carrer de Sant Magí d'Igualada. L'incendi, a més, ha afectat una estació transformadora i part del carrer de Sant Magí s'ha quedat sense llum. Els Bombers, que hi han desplaçat una dotació, han apagat el foc i han avisat la companyia elèctrica.

La nit del 13 al 14 d'octubre van cremar mitja dotzena de contenidors a la capital de l'Anoia, un dels quals era a la plaça de Cal Font; els fets es van repetir la nit del 3 al 4 de novembre, amb dos contenidors cremats (un a la plaça esmentada); i el darrer havia estat la nit del 26 al 27 de novembre, també amb un contenidor calcinat a la plaça de Cal Font d'Igualada.