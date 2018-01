Crema un cotxe dins d'una nau abandonada, a Abrera

Un cotxe que es trobava dins d'una nau industrial abandonada s'ha incendiat, aquesta passada nit, a Abrera. Els fets han tingut lloc al voltant de 2/4 de 12 de la mitjanit quan, per causes que no han transcendit, un vehicle que es trobava a l'interior d'una nau del camí de Can Sucarrats (al polígon industrial que du el mateix nom) ha cremat.

Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat una dotació dels Bombers de la Generalitat, que ha donat l'incendi per extingit en poc més d'una hora. A la 1 de la matinada, els efectius s'han retirat. El foc només ha afectat el cotxe.