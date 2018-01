La causa de l'1-O no aclareix per què s'imputa per desobediència tres electes del Bages

ARXIU PARTICULAR

Desplegament d´una setantena de guàrdies civils per impedir el referèndum a Fonollosa, l´1 d´octubre

La magistrada del Jutjat d'Instrucció 2 de Manresa, Maria Teresa Rodríguez, que centralitza les investigacions de l'1-O al Bages, no ha argumentat per quin motiu ha imputat desobediència a tres càrrecs municipals concrets del Bages, que són els alcaldes de Fonollosa i de Callús, Eloi Hernàndez i Joan Badia, i el primer tinent d'alcalde de Sant Joan, Jordi Pesarrodona. Es dóna el cas que tots tres van denunciar al mateix jutjat la violència de la Guàrdia Civil en els seus respectius municipis.

La defensa d'un dels alcaldes afectats, Eloi Hernàndez, ja ha pogut accedir a una còpia de l'expedient judicial, amb la intenció d'aclarir per què la jutge ha obert d'ofici un procediment de desobediència en contra d'ell. Però l'accés a la documentació no ha desfet l'interrogant. «Constatem que no s'hi especifica res més del que ja sabíem», explicava ahir l'alcalde de Fonollosa. Simplement, afegia Hernàndez, «la jutgessa indica que els fets continguts a la causa presenten característiques que fan presumir la possible existència d'una infracció penal».

Presumiblement, l'encausament per desobediència seria per haver permès la celebració del referèndum al poble, però, en canvi, la imputació no s'ha fet ni a la gran majoria d'alcaldes en una situació semblant ni tan sols al de Sant Joan, Gil Ariso, que també va denunciar al mateix jutjat les lesions que va rebre de la Guàrdia Civil.

Segons van confirmar fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el 14 de desembre a Regió7, el Jutjat 2 de Manresa ha obert procediments de desobediència contra Hernàndez, Badia i Pesarrodona en el marc de la causa de l'1-O, però no en va argumentar el motiu. Tots tres van rebre el desembre les citacions judicials per declarar com a investigats en els jutjats.

En el cas de Joan Badia i de Jordi Pesarrodona, han estat convocats per al principi de febrer. El fonollosenc Hernàndez ja estava citat per a aquest dilluns que ve, 8 de gener, però la jutgessa ha ajornat finalment la seva declaració fins al 12 de març, a petició de l'advocat defensor, perquè dilluns tenia altres judicis on anar.

D'altra banda, segons explica Hernàndez, la magistrada també ha demanat a la fiscalia de Manresa si ha incoat diligències d'investigació contra ell, de conformitat amb la instrucció donada per la Fiscalia General de l'Estat el mes de setembre passat.

Es dóna la coincidència que els tres càrrecs bagencs afectats són d'ERC. El quart municipi del Bages que va patir l'actuació policial l'1-O va ser Castellgalí, amb ajuntament governat pel PSC. En aquest cas, la jutge no ha imputat cap càrrec públic municipal.