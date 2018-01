Mor en un accident de trànsit un manresà establert al Priorat

Un jove natural de Manresa que actualment vivia al municipi de Poboleda, a la comarca del Priorat, va morir dimarts a la nit en un accident de trànsit en un camí de la zona, quan el tot-terreny que conduïa es va precipitar per un marge.

La víctima és Javi Escobosa García, de 36 anys d'edat. El funeral es farà aquest divendres a Manresa, ciutat on continuen vivint els seus pares. Serà a les 11 del matí a la sala Montserrat de Funerària Fontanova.

L'accident, segons va informar el Servei Català de Trànsit, va tenir lloc dimarts a la nit en un camí rural del Barranc de la Morera de Poboleda (Priorat), població on vivia des de feia uns anys.

Per causes que els Mossos estan investigant, el tot-terreny que conduïa Escobosa va caure per un marge d'uns 20 metres. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís de l'accident poc abans de mitjanit.

Arran de la incidència, es van activar, quatre dotacions dels Bombers, que van excarcerar la víctima de l'interior del cotxe. Al lloc dels fets també s'hi van desplaçar quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra i dues ambulàncies del SEM.

Escobosa va ser la segona víctima mortal en accidents de trànsit d'aquest 2018 a Catalunya. Aquest dijous al matí ja hi ha hagut un tercer accident mortal, a Mont-roig del Camp (Baix Camp)