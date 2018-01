Condemnat un conductor per intentar atropellar un vianant a Manresa

La magistrada del Jutjat Penal 2 de Manresa ha condemnat a sis mesos de presó un conductor que es va enfilar amb el seu vehicle a la vorera per intentar atropellar un vianant a la capital del Bages. L'home, Ricardo M. C., eludirà l'ingrés penitenciari si paga una multa de 120 euros i no delinqueix durant un període de dos anys.

Els fets, segons la sentència, van tenir lloc el 21 de novembre del 2016 cap a 2/4 de 7 de la tarda. L'acusat conduïa el seu vehicle per Manresa. Just quan circulava pel carrer Gaudí, va veure el vianant, un home amb qui havia tingut un incident uns moments abans.

Amb la intenció d'intimidar-lo, Ricardo M. C. va accelerar el vehicle, va pujar a la vorera i es va dirigir al vianant a una velocitat més alta de la permesa, tot posant en greu perill la resta d'usuaris de la via pública. La sentència assenyala que hauria pogut atropellar qualsevol persona que hagués sortit d'un establiment comercial o d'un portal.

Per evitar ser atropellat, el vianant en qüestió va haver de saltar a la carretera i refugiar-se darrere d'un vehicle que es disposava a entrar en un pàrquing. Finalment, l'acusat va baixar del vehicle, es va dirigir a la víctima i el va desafiar a denunciar-lo, de forma intimidatòria.

Per aquests fets, la jutge condemna Ricardo M. C. per un delicte contra la seguretat i un delicte lleu d'amenaces, amb la qual cosa li imposa sis mesos de presó (que en un principi no haurà de complir) i una multa econòmica de 120 euros.