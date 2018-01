Dos anys de presó per envestir intencionadament un cotxe dels Mossos a Berga

El Jutjat Penal 2 de Manresa ha condemnat a un any i onze mesos de presó un conductor que va envestir intencionadament un cotxe dels Mossos d'Esquadra davant la comissaria de Berga i va provocar ferides a dos agents que hi havia a l'interior. L'acusat, Avtandil T., de 40 anys i de nacionalitat georgiana, no haurà d'ingressar de moment a presó, però haurà de pagar 3.590 euros, incloent-hi una indemnització i una multa.

Els fets van tenir lloc el 25 de març del 2016, a 1/4 de 5 de la tarda. L'acusat conduïa el seu cotxe pel carrer Pla de l'Alemany de Berga. A l'altura de la comissaria dels Mossos va veure que hi havia un vehicle patrulla, ocupat per dos agents, que esperava que s'obrís la porta d'accés de vehicles per poder entrar a les dependències policials. En aquell moment, amb l'objectiu de lesionar els mossos i de menysprear el principi d'autoritat, Avtandil T. va envestir amb el seu cotxe el vehicle patrulla, sense que se sàpiga la motivació exacta de la seva acció.

A causa de l'impacte, la porta d'entrada de vehicles de la comissaria de Berga va tenir desperfectes, que el departament d'Interior va valorar en 4.453 euros. L'acusat, que presentava signes evidents d'estar sota els efectes de l'alcohol, es va negar a fer-se la prova, que li va requerir la Policia Local.

A causa de l'envestida, els dos mossos van resultar ferits. Un es va fer una contractura cervical, una de dorsal i contusions a l'espatlla. Les ferides van tardar dos mesos a curar-se, va estar un mes de baixa i, des de llavors, té dolor posttraumàtic cronificat a les cervicals. L'altre mosso va tenir cervicàlgia i dolor a l'espatlla, va estar dos mesos de baixa i li ha quedat dolor cronificat a les cervicals, amb artrosi posttraumàtica.

La jutge ha condemnat Avtandil T. per un delicte d'atemptat a l'autoritat, dos delictes lleus de lesions i un delicte de negativa a sotmetre's a la prova d'alcohol. Per tot plegat, amb la conformitat de la defensa i la fiscalia, li ha imposat una pena d'un any i onze mesos de presó, que no haurà de complir si paga les corresponents indemnitzacions. Tot i que l'asseguradora ja va indemnitzar els mossos amb 10.500 euros, a l'acusat li falta pagar els 3.350 euros dels danys causats, i també una multa afegida de 240 euros.