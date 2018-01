Un ferit en xocar contra la tanca de la carretera, a Calonge de Segarra

Una persona que viatjava en una furgoneta va resultar ferida menys greu en un accident dijous al vespre, a la carretera C-1412, al terme de Calonge de Segarra, a tocar de l'eix Transversal (C-25), a prop del terme de Calaf.

Segons fonts dels Bombers, la furgoneta, per causes que es desconeixen, va impactar contra la tanca de la carretera. Una persona que hi viatjava en va sortir ferida de consideració menys greu. Van treballar al lloc dels fets dotacions dels Bombers de la Generalitat, els Mossos d'Esquadra i el SEM, que va traslladar el ferit a l'hospital d'Igualada.