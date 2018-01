S'esfondra parcialment el sostre d'un pis a la Seu

Tres dotacions dels Bombers de la Generalitat es van desplaçar ahir al migdia al carrer de Sant Josep de Calassanç de la Seu d'Urgell per l'esfondrament parcial del sostre d'un pis. Els fets no van causar ferits, però van obligar a desallotjar preventivament els locals comercials dels baixos. L'Ajuntament va fer un perímetre de seguretat. Els tècnics municipals i dels Bombers van avaluar els danys i van assegurar l'espai fins que no es faci la reparació.