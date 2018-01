Un tornado provoca destrosses a Cardona i Navès

Cases de pagès de les barriades de la Coromina i Segalés han patit destrosses per un tornado la passada matinada. «Els veïns han escoltat un fort vent cap a dos quarts de 3 de la matinada durant uns minuts», explica l'alcalde Ferran Estruch. El fort vent ha aixecat teulades senceres i ha provocat important danys materials, però ningú ha resultat ferit.



Tècnics de l'Ajuntament de Cardona s'han desplaçat fins a l'àrea afectada per valorar els danys i un cop s'hagi recopilat tota la informació per estudiar els possibles ajuts que puguin rebre de cara a les obres de reparació. Navès ha estat un altre dels municipis de la regió central greument afectats pel temporal.



Segons fonts dels Bombers de la Generalitat, dotacions del cos s'han desplaçat fins a Cardona per fer tasques de sanejament en algunes de les zones afectades a primera hora de la tarda d'aquest diumenge. D'acord amb les mateixes fonts, els desperfectes més importants es concentren en cinc granges del barri cardoní de Segalés.



Per la seva banda, veïns de Navès consultats per aquest diari han explicat que el gruix de les afectacions al municipi s'han concentrat a les finques Pla de l'Abella i la Guingueta, d'on n'han quedat arrencades les cobertes.



Els mateixos veïns també han explicat a Regió7 com ha sigut el pas del tornado pel municipi. En aquest sentit, han descrit com han vist 'un remolí que es desplaçava' cap a la localitat provinent de Cardona i han destacat que aquest és el primer cop que succeix un fet d'aquestes característiques en la història recent de les dues localitats.





Entre els desperfectes que hi ha hagut, aquest matí a Cardona, han resultat afectades les teulades de 4 o 5 granges del barri Segalers. Cap d'aquests serveis ha causat persones ferides ni tampoc ha afectat a bestiar. pic.twitter.com/A6NVcO9NOL — Bombers (@bomberscat) 7 de enero de 2018