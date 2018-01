Cardona vol que es declari el municipi zona catastròfica per les destrosses que ha provocat el tornado

La Trini Carol és una de les famílies afectades pel tornado que aquest diumenge de matinada va malmetre una part del municipi de Cardona i que també va arribar al poble de Navès. La veïna ha explicat que, cap a les dues de la matinada, se sentia soroll de pedregada, "però després vam començar a sentir sorolls molt més forts, de vent, que semblava que et podia caure la casa a sobre".

Entre ahir diumenge i aquest dilluns al matí, els tècnics han visitat la trentena de finques afectades, la majoria agrícoles, de les quals una desena es troben estat molt greu, per poder quantificar els danys materials.

Per la seva banda, l'alcalde de Cardona, Ferran Estruch, ha qualificat el fenomen meteorològic de "molt excepcional" i ha destacat que no s'havia patit mai abans al municipi. És per això, que el batlle demana que es declari l'àrea com a zona catastròfica, perquè es pugui ajudar els veïns amb els costos de les destrosses. Entre d'altres, el tornado va provocar que volessin les teulades de les cases i dels coberts, bigues de formigó o arbres de l'entorn del riu.