Cardona vol que es declari la zona catastròfica per les destrosses que ha provocat el tornado

La Trini Carol és una de les famílies afectades pel possible tornado que aquest diumenge de matinada va malmetre una part del municipi de Cardona i que també va arribar al poble de Navès.

La veïna ha explicat que, cap a les dues de la matinada, se sentia soroll de pedregada, "però després vam començar a sentir sorolls molt més forts, de vent, que semblava que et podia caure la casa a sobre". Entre ahir diumenge i aquest dilluns al matí, els tècnics han visitat la trentena de finques afectades, la majoria agrícoles, de les quals una desena es troben estat molt greu, per poder quantificar els danys materials.

Per la seva banda, l'alcalde de Cardona, Ferran Estruch, ha qualificat el fenomen meteorològic de "molt excepcional" i ha destacat que no s'havia patit mai abans al municipi. És per això, que el batlle demana que es declari l'àrea com a zona catastròfica, perquè es pugui ajudar els veïns amb els costos de les destrosses. Entre d'altres, el possible tornado va provocar que volessin les teulades de les cases i dels coberts, bigues de formigó o arbres de l'entorn del riu.

Cardona ha patit importants destrosses a cases de pagès i granges del municipi, concretament als barris de la Coromina i de Sagalés, i també al municipi de Navès, com a conseqüència d'un possible tornado que va afectar la població la matinada de diumenge. El fort vent va fer caure coberts, teulades o bigues, i tot i que no hi va haver ferits, ara per ara els tècnics intenten quantificar els importants danys materials. L'alcalde, Ferran Estruch, també ha lamentat que el fenomen meteorològic provoqués "un gran espant" entre els veïns que el van viure.

"Quan va haver passat tot ja vam sortir i vam veure com hi havia palla i fulles al terra del menjador", ha explicat Trini Carol, una de les famílies afectades. Després, també va veure l'escala de les golfes amb restes de la teulada trencades, que el tornado també havia destrossat gairebé en la seva totalitat. Ja de bon matí, el seu marit va intentar arreglar la teulada, la part de la casa més malmesa, i es van adonar de la força del vent, "amb trossos de teula trencats que es van haver de treure amb l'ajuda d'un martell", ha explicat Trini Carol. "Com pot ser que el vent les hagi tret tan ràpid?", s'ha preguntat. Tot i que van poder posar plàstics i galledes a les golfes per evitar filtracions, l'afectada ha explicat que ja han començat a patir humitats en algunes parts de la casa.

"Hem tingut sort que va passar de nit", ha destacat Trini Carol. Fa anys, quan era una nena, recorda un vent molt fort que va trencar un envà de la casa on vivia amb els seus pares. Però res semblant al què va viure la matinada d'aquest diumenge. "Tremolava al llit, encara tremolo quan ho explico, però és que no es podia fer res", ha lamentat.

De la seva banda, ara l'alcalde vol que l'àrea es declari zona catastròfica per poder ajudar els veïns, perquè un fenomen d'aquestes característiques és un fet "molt excepcional", que no havien vist mai. La denominació com a zona catastròfica implicaria que l'estat assumiria els costos de les destrosses. De fet, un dels problemes amb què es troben molts dels afectats és el fet que les assegurances no han volgut assegurar aquest tipus de fenòmens meteorològics i es trobaran amb què no se'ls voldrà compensar. El batlle opina que seria "just", perquè "l'excepcionalitat" d'un fenomen que no hauria d'haver passat mai al territori també justifica "l'excepcionalitat de l'ajuda".

Un altre dels problemes és l'afectació a veïns "que es guanyen la vida" en la zona destrossada, com és el cas d'un magatzem molt gran de palla que els ha volat la teulada o els hivernacles d'una empresa que han quedat completament inutilitzats.

El Servei Meteorològic de Catalunya encara no ha pogut determinar si es tracta d'un tornada o d'un esclafit, però sigui com sigui els serveis tècnics han comprovat com el fenomen va recorre uns 7 quilòmetres al terme municipal de Cardona.

Per demà a la tarda es preveu una reunió amb el Departament d'Agricultura per estudiar les possibles ajudes. També hi haurà una reunió entre l'Ajuntament de Cardona i els veïns afectats.