Un dels afectats pel tornado a Cardona: «Un fort soroll em va despertar i quan vaig veure què havia passat, no m'ho creia»

Isidre Vila, que ha dedicat tota la seva vida a la granja, no podia reprimir les llàgrimes ahir. A les 6 de la tarda va acabar de traslladar les 900 cabres i les 300 ovelles de la granja que havia quedat greument malmesa a una altra que estava intacta. Quan hi va tornar per veure les destrosses, més de 15 hores després del pas del tornado per la Catalunya Central, encara no s´ho podia creure. «Això no és un negoci qualsevol en què pugui abaixar la persiana i anar cap a casa. Jo aprecio els meus animals», explicava ahir, cansat d´una dura jornada marcada per la calamitat provocada per la força del vent.

És el propietari de Pla d´Abella –a Navès–, on hi ha granges, la casa de pagès i un restaurant on els comensals degusten la carn i els formatges que elabora. «Encara no he quantificat els danys, però això potser no ho arreglo ni amb 300.000 euros», es lamentava, trist.

Feia vuit anys que havia construït la granja. Esforços i dedicació que la força del vent va fer miques en qüestió de segons. Habitualment extreuen dels caps de bestiar mil litres de llet al dia, però ahir –amb l´important trasbals– només en va recollir 300. «I demà [avui per al lector] potser no arribaré ni a aquesta quantitat», afirmava. A la carretera que connecta les diferents masies i granges de Navès, els conductors circulaven lentament perquè trossos de la coberta de la granja estaven escampats pel costat de la carretera, i miraven bocabadats com havia quedat tot. Semblava que l´haguessin bombardejat.

«Em va despertar un fort soroll i quan vaig veure què havia passat no m´ho creia. Això mai havia passat aquí! Després, quan vaig veure que el bestiar estava desprotegit, amb la família el vam començar a traslladar a una segona granja que tenim a prop», explicava. Una masia del costat també va tenir desperfectes, però no tan importants.

Els testimonis remarquen el fort soroll que van sentir cap a dos quarts de 3 de la matinada. Josep Maria Palà, propietari de Farratges Palà, a Cardona, deia ahir que el va despertar el fort soroll del vent. «Feia uns xiulets molt potents. Posteriorment, en una càmera de seguretat hem vist com la força del vent s´enduia de cop un carretó que tenim per carregar sacs», afegia. La càmera només grava el que hi ha a prop de la porta i, per tant, no va captar la forma del tornado.

Al magatzem on guarden la palla el vent va aixecar el cobert i es va endur bigues de formigó. «És una construcció que té uns dos anys. La força del vent ha hagut de ser molt potent», destaca.

A prop, a cal Sisi, la granja (que estava buida i no hi havia activitat) va quedar totalment destrossada. Fins dissabte tenia dues plantes, però el pas del tornado va esfondrar la planta superior i pràcticament no es podia entrar a la de sota perquè hi havia runa. «M´ha avisat un veí perquè jo no estava aquí, i quan he vingut he vist tots aquests desperfectes. Què tocarà fer ara? Doncs no ho sé», es lamentava ahir el propietari, Ramon Macià.

L´alcalde del municipi, Ferran Estruch, explicava que totes les persones amb qui havia parlat descriuen un «soroll molt intens del vent, amb xiulets potents que els van fer despertar». Estruch diu que alguns veïns li van confessar que es van amagar sota el llit.