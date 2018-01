Accident per sortida de via a la C-55, a Sant Vicenç

Un cotxe ha fet una sortida de via, aquest matí, a la carretera C-55, a l'alçada de Sant Vicenç de Castellet. L'accident, que ha tingut lloc cap a 2/4 de 7 del matí al punt quilomètric 19,5, no ha provocat ferits ni hi ha hagut persones atrapades. Els Bombers de la Generalitat hi han desplaçat una dotació.