Demanen quatre anys i mig de presó per tenir 2.200 plantes de marihuana al Pont

La fiscalia demana quatre anys i mig de presó i una multa de més de 700.000 euros per a dos germans acusats de tenir dues macroplantacions de marihuana al Pont de Vilomara, que reunien en conjunt 2.200 plantes, les quals haurien proporcionat 46,8 quilos nets de droga. Aquesta quantitat tenia un valor al mercat il·lícit de 234.000 euros, per la qual cosa el fiscal demana que se'ls imposi una multa que tripliqui aquest import. Tots dos van ser detinguts fa prop de tres anys i ara el cas arriba al Jutjat Penal 2 de Manresa.

Els fets es van descobrir el novembre del 2014. Segons l'escrit d'acusació pública, els dos germans processats, José Manuel P. M. i Omar P. M., es dedicaven a l'adquisició, la manipulació i la venda de marihuana. El fiscal assenyala que, per fer aquesta activitat, es desentenien «del greu menyscabament que el consum causaria als destinataris últims». Unes conseqüències que els acusats «coneixien i que van avantposar al seu afany d'enriquiment individual», afegeix la fiscalia.

El 14 de novembre del 2014, la Guàrdia Civil, que havia fet vigilància els dies previs, va entrar a les dues cases del Pont de Vilomara on sospitaven que podien tenir les plantacions. Una de les cases era propietat d'una tieta i l'altra l'havien llogat a un veí del poble. Els escorcolls es van fer després d'obtenir una ordre judicial.

En els immobles, hi van trobar en total 2.200 plantes de marihuana, a més a més de totes les eines, materials i equips per a la manipulació de la droga. En total, el cànnabis confiscat pesava 96 quilos bruts. Un cop rebutjades les plantes no femelles, i després de l'assecatge i del rebuig de les parts no útils, la totalitat de les plantes, esqueixos i cabdells intervinguts feien un total de 46,8 quilos nets.

Tenint en compte que un gram de marihuana es paga aproximadament amb 5 euros en el mercat il·lícit, això significa que la droga intervinguda hauria tingut un valor de 230.000 euros.

Els acusats, a més, havien modificat la instal·lació elèctrica de la casa de la seva tieta per donar una aparença de consum d'energia molt més baix del que realitzaven. Segons la fiscalia, el consum d'energia defraudat ha estat comptabilitzat en la quantitat de 3.815 euros, que ja han estat retornats a la companyia Endesa.

Per tot plegat, la fiscalia tipifica els fets com un delicte contra la salut pública, en la seva modalitat agreujada per notòria importància, i d'un delicte de defraudació del fluid elèctric. Per a cadascun dels acusats, el ministeri públic demana quatre anys i mig de presó i una multa de 702.513 euros (pel primer delicte) i una segona multa de 2.520 euros (pel segon).