L'igualadí arrestat per l'ocupació del rectorat de la UAB titlla d'«irregular» la detenció

Els 27 encausats per l'ocupació del rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) l'abril de 2013 han exigit aquest dimarts a la direcció del centre que es posicioni a favor de la seva absolució. La petició arriba després que diumenge, seguint una ordre dels jutjats de Cerdanyola del Vallès, els Mossos d'Esquadra d'Igualada detinguessin a Vilanova del Camí un dels acusats, l'activista igualadí Carles Duran, que va quedar en llibertat poques hores més tard. "Em van detenir de forma irregular, i per poques hores. Només volien notificar-me una informació", ha manifestat Duran.

En una roda de premsa, els 27 encausats han manifestat el seu malestar per les "irregularitats" que, segons diuen, han tingut lloc en el marc d'aquesta investigació que ha finalitzat el procés d'instrucció. "El que està passant en aquests moments és que ens estan notificant que passem a judici oral i estan a punt de fixar la data i el lloc", ha comentat Laura Gener, una de les acusades que ha assegurat que al llarg del procediment han vist vulnerats els seus drets en diverses ocasions: "Vam anar a declarar sense saber quins càrrecs ens imputaven i ara ens hem assabentat que hi ha persones en crida i cerca però aquestes no han rebut cap notificació", ha lamentat.

En aquesta línia ha considerat que "no hi ha garanties judicials" i ha afirmat que el col·lectiu va decidir deixar de col·laborar en veure aquesta dinàmica. "Això és un judici polític i creiem que aquesta és la via que s'ha de seguir, volem que la UAB torni a asseure's en una taula de negociació amb les assemblees d'estudiants i que reconegui a aquestes com a representants legítims", ha valorat.

Gener també reclama a l'equip de govern de Margarita Arboix que doni compliment a la moció que el Claustre d'aquest centre universitari va aprovar el mes de setembre de l'any 2016 i que "retiri qualsevol petició de responsabilitat civil i es posicioni a favor de l'absolució dels encausats".

Fonts de la UAB consultades per l'ACN han recordat que l'equip de govern anterior, liderat per Ferran Sancho, va xifrar la compensació econòmica en 384.000 euros i l'actual direcció va rebaixar la xifra a 14.000 euros per encausat l'any 2016. Aquestes fonts han considerat "desorbitat" que s'exigeixin responsabilitats penals als acusats. Fiscalia demana d'11 a 14 anys de presó, 9.500 euros de multa per persona més els 14.000 euros corresponents a la responsabilitat civil. La universitat es va retirar de l'acusació el mes de juliol de 2016.

El col·lectiu ´27 i més´ celebrarà diverses concentracions a diferents punts de Catalunya dimecres 10 de gener per fer arribar les seves reivindicacions arreu del territori. En concret es faran a Reus, Santa Coloma de Gramenet i Granollers, els tres municipis d'on son els acusats que estan en crida i cerca.

"A mi em van detenir diumenge pel matí de forma irregular i va ser per poques hores. Només volien notificar-me una informació", ha relatat Carles Duran, l'encausat detingut a Vilanova del Camí (Anoia) que ha dit que confia que el teixit associatiu doni als seus companys el mateix suport que va rebre ell quan els Mossos d'Esquadra se'l van endur complint ordres del Jutjat d'Instrucció número 3 de Cerdanyola del Vallès.