Demanen l'expulsió del país dels atracadors d'una joieria de Berga

Tres dels sis lladres que el febrer de l'any passat van atracar amb violència una joieria del centre de Berga aniran a judici la setmana que ve al Jutjat Penal 2 de Manresa. Durant la vista judicial, la fiscalia demanarà la seva expulsió de l'Estat espanyol, ja que tots tres són de nacionalitat xilena i no tenien la residència legal a Espanya. El quart lladre detingut era un menor d'edat, i els dos assaltants restants no van poder ser identificats pels Mossos.

Els fets van tenir lloc el 21 de febrer del 2017, quan sis homes van irrompre a l'interior de la joieria Maite de Berga, situada a la placeta Ciutat, i van lligar de peus i mans la venedora, a qui van amenaçar de mort. Els lladres es van apropiar una gran quantitat de joies i rellotges. Quatre van fugir en un cotxe que va ser aturat pels Mossos a la C-16, al Bages.

Tots quatre van quedar detinguts. Els tres majors d'edat es troben des de llavors a la presó i aniran la setmana que ve a judici. Es tracta de tres homes d'origen xilè, un dels quals, Roberto Christopher S. U., ja havia estat condemnat per un robatori a Itàlia.

En el judici, la fiscalia demanarà inicialment quatre anys i tres mesos de presó per a Roberto Cristopher i tres anys i mig de presó per als altres dos, Luis Esteban Z. G. i Julio Ignacio C. V., per un delicte de robatori amb violència. Tot i així, el ministeri fiscal demanarà que la mateixa sentència substitueixi la pena de presó per l'expulsió de tots tres de l'Estat espanyol. Així mateix, sol·licitarà que se'ls prohibeixi l'entrada al país durant deu anys.