Detenen un comercial per falsificar contractes d'una empresa d'Esparreguera

Agents dels Mossos d´Esquadra de la Unitat d´Investigació de la comissaria de Martorell han detingut un home de 47 anys, nacionalitat espanyola i veí de Sant Andreu de la Barca, com a presumpte autor d´un delicte de falsificació de document mercantil. Els investigadors van tenir coneixement dels fets el febrer de 2017 quan una víctima va denunciar que l´empresa de seguretat que tenia contractada del seu comerç, ubicat a Esparreguera, li cobrava per uns serveis que ella no havia contractat i que, una vegada comprovats els corresponents contractes d´aquests serveis, havien detectat que algú havia falsificat la seva signatura.

La col·laboració des de l´inici de l´empresa de seguretat per a la qual treballava el comercial va permetre localitzar l´origen de la falsificació i identificar el comercial que havia signat de manera fraudulenta el contracte de serveis.

Si bé el comercial finalment detingut no obtenia un benefici econòmic directe amb les contractacions que falsificava, sí aconseguia el nombre de contractes exigit per la seva delegació i eludir així les penalitzacions econòmiques que fixa l´empresa de seguretat per a aquells que no arriben a un mínim de contractacions.

Arran dels fets denunciats i de la plena identificació de l´autor els investigadors van detenir el comercial per un delicte de falsificació de document mercantil. Els investigadors treballen ara en la possibilitat de localitzar més víctimes atès que no es descarta que el nombre d´afectats sigui significativament més alt. El detingut serà citat en breu en seu judicial.