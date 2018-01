Un empleat d'una missatgeria de Manresa s'enfronta a presó per rebre tabac de contraban

La fiscalia demana quatre anys de presó per a un treballador d'una empresa de missatgeria de Manresa acusat de rebre una partida de 500 cartrons de tabac de contraban, que presumptament volia destinar a la venda. El ministeri fiscal demana la mateixa pena per a l'home que, des de Berga, va fer l'enviament. El judici s'ha d'assenyalar properament al Jutjat Penal número 1 de Manresa.

Els fets van tenir lloc fa prop de tres anys. Segons assegura la fiscalia en el seu escrit d'acusació, els dos acusats s'havien posat d'acord per donar sortida a un carregament de 500 cartrons de tabac de contraban, que tenien un valor conjunt de 21.250 euros.

El 5 de febrer del 2015, cap a les 2 del migdia, un dels acusats, Juan M., es va adreçar a la seu de Berga d'una empresa de transport i de missatgeria. Un cop allà, segons la fiscalia, hi va deixar cinc caixes que contenien un total de 500 cartrons de tabac, 300 dels quals de la marca Winston i els 200 restants de la marca Austin.

Segons assenyala la fiscalia, es tractava de tabac de contraban, ja que la mercaderia havia estat introduïda a l'Estat espanyol sense passar per les instal·lacions duaneres i, per tant, incomplia la normativa per a la seva lícita importació, transport i tinença.

Juan M. A., segons afegeix el ministeri públic, va enviar la partida de tabac a la seu de Manresa de la mateixa empresa de missatgeria, a nom d'un treballador d'aquestes oficines, l'acusat Manuel P. O., amb qui presumptament estava conxorxat. L'objectiu, segons l'acusació, és que Manuel P. O. s'encarregués de destinar els paquets de tabac a la venda.

El valor dels cartrons requisats era de 21.250 euros. La quantia defraudada, segons l'Agència Tributària, pujava a 13.247 euros per impostos especials i a 327 euros per drets aranzelaris. El deute fiscal en concepte d'IVA ascendia a gairebé 3.000 euros més. Per tot plegat, la quantitat econòmica defraudada era, en global, de 16.544 euros, segons la fiscalia.

Petició de presó i de multa

Per tot plegat, el ministeri públic qualifica els fets com un delicte de contraban. Per a cadascun dels acusats, demana una pena de quatre anys de presó i una multa econòmica de 75.000 euros. A més a més, vol que els processats indemnitzin l'Agència Tributària espanyola amb la quantitat presumptament defraudada, és a dir, 16.544 euros.