Troben amagat en un armari un jove que havia entrat a robar en un pis de Manresa

La Policia Local de Manresa va detenir diumenge dos nois de 19 anys que havien entrat a robar en un pis del carrer Nou de Valldaura. A un d'ells el van localitzar en un terrat, quan intentava fugir saltant per les teulades, i a l'altre el van trobar a dins d'un armari del mateix habitatge on havien entrat.

Els fets, segons va explicar ahir el cos policial, van tenir lloc a 1/4 d'11 del matí. Un testimoni va trucar a la Policia Local i va informar que, al xamfrà dels carrers de la Llum i Nou de Valldaura, hi havia dos joves saltant per les teulades dels edificis. La policia va localitzar a un d'ells en un terrat, però va negar que estigués acompanyat i va assegurar que estava sol. Com que els accessos a l'edifici en qüestió estaven tancats, els agents van localitzar el propietari de l'immoble i es va activar el vehicle escala dels Bombers.

En arribar el propietari, es va fer una inspecció ocular de l'edifici. Els agents van localitzar el segon jove amagat a l'interior d'un armari i van constatar l'existència de desperfectes als accessos de l'habitatge. Tots dos van ser detinguts per un robatori amb força.