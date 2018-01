Detenen un comercial per falsejar contractes a Esparreguera

Els Mossos han detingut un comercial d'una empresa de seguretat per falsificar contractes per aconseguir els objectius que li exigien els seus caps i no ser penalitzat per no arribar als mínims de contractacions. La investigació va arrencar el febrer del 2017, quan un botiguer d'Esparreguera va denunciar que l'empresa de seguretat del seu comerç li cobrava uns serveis que no havia contractat i es va comprovar que algú havia falsejat la seva signatura. Els Mossos van localitzar l'origen de la falsificació i van identificar el comercial que havia signat de manera fraudulenta el contracte de serveis. L'home actuava per poder complir els contingents de contractacions fixats per l'empresa i no ser penalitzat econòmicament si no aconseguia el mínim.