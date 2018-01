Detenen l'autor de quatre robatoris en segones residències a la Torre de Claramunt

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 10 de gener un home de 41 anys i veí de la Torre de Claramunt (Anoia) com a presumpte autor de quatre robatoris amb força a l'interior de domicili a la urbanització de les Pinedes d'Armengol. Els Mossos van detectar un seguit de robatoris amb força en cases d'aquesta urbanització, que pertany a la Torre de Claramunt, entre principis de juliol i mitjans de setembre del 2017. En tots els casos el 'modus operandi' era el mateix. Es tractava de segones residències on el lladre hi havia accedit forçant una finestra mitjançant un tornavís o una eina punxant. Segons fonts policials, diversos testimonis van aportar informació de "gran rellevància". La investigació va culminar el 10 de gener amb la identificació i detenció de l'autor dels fets.

El detingut ha passat aquest dijous a disposició judicial davant del jutjat en funcions de guàrdia d'Igualada, el qual ha decretat la seva llibertat amb càrrecs.