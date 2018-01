Un foc en un pis de Cal Gravat obliga a desallotjar veïns

Un foc que ha tingut lloc en un pis del barri de Cal Gravat de Manresa, aquesta passada nit, ha obligat a desallotjar i en alguns casos confinar els veïns del mateix immoble i també alguns de la resta edifici. Es tracta de l'edifici del número 9 de la plaça de Cal Gravat, on aquesta nit, cap a 1/4 de 2 de la matinada s'hi ha declarat un incendi. Malgrat que fonts dels Bombers desconeixen, de moment, quin ha estat la causa del foc, les flames han afectat una sala d'estar, cremant primer un sofà, que ha fet flama, i després un armari.

El foc, que no ha causat danys personals ni estructurals, ha obligat a evacuar (i en alguns casos, confinar) de manera preventiva alguns dels veïns del bloc afectat. Els veïns del pis on hi ha hagut l'incendi no han pogut tornar a casa seva a causa de l'estat amb que trobava l'immoble, afectat pel fum i ple d'aigua, després de les tasques d'extinció, i han passat la nit a casa d'uns familiars. En canvi, la resta de veïns que havien estat desallotjats han retornat a les seves llars mitja hora després de sortir-ne.

Els Bombers de la Generalitat, que hi han desplaçat quatre dotacions, han donat el foc per apagat 20 minuts després de rebre l'avís, a la 1,41 de la matinada; i pocs minuts després, a la 1,59, els veïns dels immobles no afectats han tornat als seus domicilis. També hi ha treballat la Policia Local de Manresa, Mossos d'Esquadra i s'ha activitat, com a mesura preventiva, una unitat del SEM, que finalment no ha estat necessària.