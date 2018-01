Un incendi crema l'entrada de l'església de Monistrol de Montserrat

Ensurt majúscul aquest dijous a la tarda a l'església de Monistrol de Montserrat, on un incendi ha cremat una porta del vestíbul d'entrada i una part del sostre. La portalada del carrer ha quedat afectada molt lleument. Un vigilant municipal i un voluntari d'una ADF, que han estat els primers a combatre les flames, han estat atesos per una inhalació lleu de fum.

Els fets, segons fonts dels Bombers de la Generalitat i de la Policia Municipal, s'han produït poc abans de les 5 de la tarda, quan els veïns han alertat que sortien flames de la porta de l'església.

Fins a l'indret s'hi han desplaçat primerament la Policia Municipal i l'ADF local, que han combatut l'incendi mitjançant extintors dels comerciants de la zona. Posteriorment, hi han arribat diverses dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han acabat d'extingir el foc.

L'incendi s'ha originat per causes que es desconeixen, tot i que els Bombers han apuntat que podria haver-se originat per una avaria elèctrica en el pessebre que hi ha a l'entrada del temple.

El foc ha cremat una de les portes laterals que comuniquen el vestíbul d'entrada amb l'interior de l'església. L'incendi ha cremat també una part del sostre d'entrada i ha causat una notable fumera tant a l'interior del temple com a fora.

Fins a l'indret també s'hi ha desplaçat una ambulància del SEM, que ha atès un vigilant municipal i un membre de l'ADF per una inhalació lleu de fum.

Els fets han causat una notable expectació entre els veïns i la Policia Municipal ha hagut de tallar el carrer.