Està prohibit agafar restes arqueològiques d'enlloc

Encara que la majoria de jaciments arqueològics de Catalu-nya són lliurement accessibles i no estan senyalitzats, ningú no en pot extreure cap peça, ja que està considerat un fet il·lícit. La llei estableix que cal sempre un permís de la Generalitat per excavar, prospectar o recollir material de qualsevol tipus de jaciment. «És probable que un ciutadà no ho sàpiga, però el desconeixement de la llei no implica que no s'hagi de complir», van afirmar ahir fonts de Cultura, que van afegir que tots els jaciments coneguts són al Patrimoni Arqueològic de Catalunya i que es poden consultar a la web del Geoportal de Patrimoni Cultural. Tampoc no es pot agafar res d'aquells jaciments que encara no s'hagin inventariat.