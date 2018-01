Denuncien un camioner que anava per la C-55, a Abrera, apuntant amb un làser altres vehicles

Els Mossos d'Esquadra van denunciar aquest dimarts un camioner de 24 anys veí de Gavà que circulava per la C-55, entre Olesa i Abrera, apuntant amb un punter làser els altres conductors, la qual cosa posa en risc la circulació. L'home, que s'enfronta a una multa de fins a 600.000 euros, va ser aturat a l'autovia A-2 i va donar positiu al control de drogues, per consum d'haixix.

Els fets, segons ha explicat el cos policial, van tenir lloc dimarts cap a les 09.45 hores, a la carretera C-55, en sentit Abrera, quan una conductora va avisar telefònicament el 112 que el conductor d'un camió de matèries perilloses no respectava la distància mínima de seguretat amb els vehicles que el precedien i, a més, els apuntava des de la cabina i de manera insistent amb un punter làser, fet que els posava en greu risc de tenir un accident.

Ràpidament, les patrulles de trànsit van cercar el camió de mercaderies perilloses, que va ser interceptat a l'A2, a l'altura del terme municipal de Cornellà de Llobregat.

Tot seguit i, a requeriment de la patrulla de trànsit, el conductor va lliurar de manera voluntària el punter làser descrit per la conductora que havia alertat al 112.

Els agents van requisar el punter làser emprat pel conductor i van denunciar-lo pel seu ús per la llei 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana que, en el seu punt 4, on fa referència a les infraccions molt greus especifica el següent: "La projecció de feixos de llum, mitjançant qualsevol tipus de dispositiu, sobre els pilots o conductors de mitjans de transport que els puguin enlluernar o que en puguin distreure l'atenció i provocar accidents". La quantia econòmica de les sancions previstes per la llei en aquest tipus d'infraccions molt greus és molt important i s'han de sancionar amb una multa d'entre 30.001 i 600.000 euros.

Els agents de trànsit també van fer-li la prova d'alcoholèmia, que va donar un resultat negatiu, però en la prova de detecció de consum de substàncies estupefaents va donar positiu en haixix, motiu pel qual també el van denunciar, així com per dos infraccions administratives més del Reglament General de Conductors.