Un foc en un pis del barri de Cal Gravat de Manresa obliga a desallotjar veïns

Un foc en un pis del barri de Cal Gravat de Manresa va obligar a desallotjar ahir a la matinada diversos veïns del bloc, mentre que la resta van ser confinats a l'interior dels habitatges. Es tracta de l'edifici del número 9 de la plaça de Cal Gravat. L'incendi, originat a 1/4 de 2 de la matinada, va afectar una sala d'estar i va cremar inicialment un sofà, que va fer flama, i després un armari.

L'incendi, que no va causar danys personals ni estructurals, va obligar a evacuar (i en alguns casos, confinar), de manera preventiva, alguns dels veïns del bloc afectat. Els residents del pis on hi va haver l'incendi no van poder retornar a casa seva a causa de l'estat en què trobava l'immoble, afectat pel fum i ple d'aigua, després de les tasques d'extinció, i van passar la nit a casa d'uns familiars. En canvi, la resta de veïns que havien estat desallotjats van retornar a les seves llars, mitja hora després de sortir-ne.

Els Bombers, que hi van desplaçar quatre dotacions, van apagar el foc vint minuts després de rebre l'avís. Pocs minuts després, a les 2 de la matinada, els veïns dels immobles no afectats van poder retornar als domicilis.