Tres detinguts per simular el robatori d'un mòbil que acaba apareixent al Bruc

Els Mossos d'Esquadra han detingut dues noies i un noi acusats d'haver simulat falsament el robatori d'un telèfon mòbil de la seva propietat. L'aparell va ser localitzat casualment pels Mossos en un ciclomotor de l'A-2, al Bruc. El motorista que el portava va resultar ser el company sentimental de la noia que havia denunciat el robatori. Els agents van descobrir aleshores que la denúncia pel robatori havia estat falsa, amb l'objectiu de cobrar de la companyia asseguradora.

Els fets, segons ha explicat el cos policial, van tenir lloc aquest dissabte durant un control policial al punt quilomètric 572 de l'A-2, en sentit Lleida, al terme del Bruc. Els agents van aturar un ciclomotor amb dos ocupants. En el moment de fer les comprovacions, van detectar que el conductor portava un telèfon mòbil que constava com a sostret el passat 7 de maig de 2017 a Barcelona. Davant d'això, el noi va afirmar que l'aparell era de la seva parella i que li havia deixat.

Segons va explicar, aquest telèfon li van sostreure a la seva parella a Barcelona, però, segons ell, feia pocs dies que l'havia recuperat, ja que suposadament algú l'havia deixat a la bústia de casa seva, dins d'un sobre. Segons va dir, només li quedava pendent anar a comissaria a retirar la denúncia.

Els agents van decidir obrir una investigació per comprovar aquesta informació. Finalment, van concloure que la presumpta víctima, juntament amb una amiga, havien posat una denúncia simulant haver patit un robatori amb violència del seu telèfon mòbil. Aquest fet li va permetre cobrar de l'assegurança el valor del telèfon mòbil, i continuar gaudint de l'aparell.

Per aquest motiu, el mateix dia, els Mossos va detenir tant al motorista com a la parella, com a presumptes autors d'una simulació de delicte i d'un delicte d'estafa. L'endemà, els agents també van detenir l'amiga de la presumpta víctima. Els tres arrestats són veïns de Cornellà de Llobregat i de Sant Joan Despí.

Els detinguts van quedat en llibertat, després de declarar a la comissaria, i amb l'obligació de presentar-se davant del jutge quan siguin requerits.

Els Mossos recorden que formular denúncies falses i simular un delicte com a mitjà per realitzar una estafa a una companyia d'assegurances està recollit en l'article 457 del Codi Penal i pot suposar la detenció del denunciat i pena de presó. Cal tenir en compte que aquestes conductes generen un cost processal important, tant de recursos policials com judicials.