Tres ferits en un xoc frontal a la C-59, a Castellterçol

Tres persones han resultat ferides de diversa consideració aquest dilluns a la tarda en un accident de trànsit a la carretera que comunica Moià amb Barcelona, la C-59, al terme municipal de Castellterçol, segons han informat fonts del SEM i dels Bombers.

Els fets han tingut lloc poc després de 3/4 de 5 de la tarda al punt quilomètric 29, entre Castellterçol i l'accés a Sant Quirze Safaja. Per causes que es desconeixen, dos cotxes han xocat frontalment.

Com a conseqüència, tres persones han resultat ferides, segons el SEM, que hi ha traslladat tres ambulàncies i un helicòpter medicalitzat. Cap dels ferits, però, no ha quedat atrapat a l'interior dels vehicles.

L'accident ha obligat a tallar completament la calçada, segons Trànsit, la qual cosa ha causat una retenció de dos quilòmetres de llargada.