Un incendi crema cinc cotxes en un pàrquing comunitari de Manresa

Un incendi ha cremat aquest dimarts al migdia cinc vehicles estacionats en un pàrquing comunitari de Manresa, segons han informat els Bombers de la Generalitat.

El foc, segons les mateixes fonts, s'ha declarat poc després d'1/4 de 2 del migdia en un aparcament del carrer de la Providència, a tocar del carrer Viladordis. L'incendi ha afectat sobretot tres dels vehicles, mentre que, en els altres dos, l'afectació ha estat més lleu.

L'incendi ha obligat a desallotjar preventivament alguns veïns i a confinar-ne d'altres a l'interior dels seus habitatges. No hi ha hagut ferits i tots ells han pogut retornar a casa una estona després. Al lloc dels fets també hi ha treballat la Policia Local de Manresa i el SEM.