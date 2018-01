A judici dos acusats de retenir un home en un vehicle a Manresa i coaccionar-lo

L'Audiència de Barcelona jutjarà avui dos homes acusats d'haver retingut un veí de Manresa al seu propi cotxe i d'haver-lo obligat a dirigir-se a la zona del Congost, sota amenaces de fer-li mal a ell i a la seva família. La víctima, però, va entrar amb el vehicle a la caserna de la Guàrdia Civil per desfer-se així dels agressors, que van acabar detinguts pels agents. La fiscalia demana penes de fins a sis anys de presó per als acusats.

Els fets es remunten al 26 d'abril del 2011, cap a 1/4 de 9 del matí. Segons l'escrit d'acusació pública, els dos acusats, Jorge G. L., de nacionalitat espanyola, i Ion F., de nacionalitat romanesa, van entrar a l'aparcament comunitari on l'home estacionava el cotxe, i el van estar esperant. Quan la víctima s'hi va presentar, ho va fer amb la seva filla, menor d'edat.

Els acusats, segons la fiscalia, van obligar l'home i la nena a entrar a dins del cotxe i van col·locar una motxilla al maleter. A continuació, van exigir a la víctima que posés en marxa el cotxe, sense indicar-li el destí. Els dos acusats, segons la fiscalia, van permetre que la nena saltés del cotxe a casa dels pares de la víctima.

Quan la menor va ser a fora del vehicle, els dos processats, segons el ministeri públic, van ensenyar a la víctima dues fotografies d'ell i de la seva filla, mentre li expressaven frases com les següents: «Això ho tenen deu moldaus més, a banda d'altra gent»; «si no fas tot el que et diem, la teva família ho passarà malament i tu no els veuràs més», «si dius alguna cosa als teus pares, a la nena no la veuràs». La fiscalia no entra a valorar quina era la motivació dels acusats per actuar d'aquesta forma.

Quan l'home va posar en marxa el vehicle, un dels acusats, Jorge G. L., li va ensenyar una defensa elèctrica i li va exigir que conduís fins a la zona esportiva del Congost, segons afegeix la fiscalia.

Quan va passar per davant de la Guàrdia Civil de Manresa, però, la víctima va fer un cop de volant i va fer entrar el vehicle a dins de la caserna. Segons el fiscal, Jorge G. L. va intentar evitar-ho, sense èxit, intentant agafar el volant i donant un cop de puny a la víctima. Els acusats van haver de fugir corrent, però van ser detinguts al cap de poc pels guàrdies civils.

Els agents, segons la fiscalia, van requisar a Jorge G. L. la defensa elèctrica i un ganivet. A casa seva, també li van confiscar material de falsificació. Per això, la fiscalia l'acusa de dos delictes (coaccions i tinença de materials per a la falsificació), per la qual cosa demana per a ell sis anys de presó. Per a Ion F., en demana tres de presó per coaccions.