Tres detinguts al Bruc per simular el robatori d'un mòbil

Els Mossos d'Esquadra han detingut dues noies i un noi acusats d'haver simulat falsament el robatori d'un telèfon mòbil de la seva propietat. L'aparell va ser localitzat casualment pels Mossos, dissabte, en un ciclomotor de l'A-2, al Bruc, durant un control de trànsit. El motorista que el portava a sobre va resultar ser el company sentimental de la noia que havia denunciat el robatori.

Els agents van descobrir aleshores que la denúncia pel robatori havia estat falsa, amb l'objectiu de cobrar de la companyia asseguradora. Per aquest motiu, els Mossos van detenir tant el motorista com la parella, com a presumptes autors d'una simulació de delicte i d'un delicte d'estafa. L'endemà, també van detenir una amiga. Són veïns de Cornellà i de Sant Joan Despí.