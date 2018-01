Els advocats de Manresa es plantaran al carrer per divulgar la mediació

Amb motiu del Dia Europeu de la Mediació, que se celebra diumenge vinent, el Col·legi d'Advocats de Manresa donarà a conèixer la mediació entre la ciutadania aquest proper divendres, 19 de gener. I ho farà amb un acte a la Plana de l'Om, on diferents lletrats explicaran als ciutadans tota la informació que necessitin sobre aquesta eina, que permet a les dues parts enfrontades e un conflicte arribar a un acord sense necessitat d'anar als jutjats.

La iniciativa és impulsada per la comissió de mediació del Col-legi d'Advocats manresà. Segons expliquen des de la comissió, «hem decidit sortir al carrer perquè tothom pugui saber que hi ha una forma diferent de resoldre les controvèrsies, una forma pacífica i més efectiva: la mediació». Segons afegeixen, «amb la intervenció d'una persona mediadora, les parts en un conflicte aconsegueixen per si mateixes trobar un acord, que, a més, està comprovat que serà més fàcil de complir que una sentència judicial».

Els advocats manresans estaran divendres a la Plana de l'Om entre les 11 del matí i la 1 del migdia.