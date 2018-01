Detingut per destrossar la comissaria de Moià i amenaçar agents amb un ganivet

La Policia Local de Moià va detenir dilluns a la nit un veí del poble que va assaltar la comissaria municipal, va destrossar-ne les instal·lacions i va amenaçar els agents amb un ganivet de 21 centímetres de fulla, després d'haver bloquejat l'accés a les dependències amb cons i senyals de trànsit. L'home, David S. L., de 41 anys, va ser reduït pels agents locals i, després de declarar ahir davant del jutjat de guàrdia de Manresa, va quedar en llibertat amb càrrecs.

El detingut, que en tot moment es va mostrar molt agressiu i va proferir insults genèrics contra la policia i el sistema judicial, hauria pogut actuar d'aquesta manera després d'haver rebut la notificació, a càrrec d'un jutjat de Vic, de l'obertura d'un procés penal contra ell per un delicte contra la seguretat viària. De fet, la Policia Local de Moià va rebre ahir mateix la comunicació del jutjat osonenc d'aquest procediment judicial.

Els fets, segons van explicar fonts policials a aquest diari, van tenir lloc dilluns cap a les 9 del vespre, a l'actual seu provisional de la Policia Local, situada a l'antic restaurant-fonda La Masia (a la plaça de Sant Sebastià), que ara és de propietat municipal. La seu oficial de la Policia Local, situada a poca distància, actualment està en obres, per habilitar-hi la futura seu dels Mossos al Moianès (que compartiran amb el cos local).

L'acusat va assaltar la comissaria en un moment en què estava tancada, ja que la patrulla de guàrdia estava en una altra zona del poble. L'home va començar a donar puntades de peu a la porta d'entrada, va trencar-ne els vidres i va accedir a l'interior. Com que es tracta d'una porta d'un antic restaurant, no està dissenyada per a un equipament policial i, per tant, el material era poc resistent, segons les mateixes fonts.

Els fets van ser advertits pels veïns, que van avisar els policies locals. Un cop a dins, l'acusat va començar a destrossar a cops de puny i a puntades de peu ordinadors, teclats, fotocopiadores, taules, cadires, impressores, prestatgeries i també el material de la cuina de l'antic restaurant, com la pica de marbre (que va destrossar), les rajoles i la mateixa cuina de butà, que va tirar a terra.

L'home, a més, va provocar que saltessin els ploms, de manera que la comissaria va quedar a les fosques, i va intentar bloquejar l'accés des de l'exterior. Per fer-ho, va apilar a la porta d'entrada nombrós material policial i de trànsit, com ara senyals i cons.



Esgarrapada a un agent

Quan els agents locals van arribar a la comissaria, van observar que l'individu anava armat amb un ganivet a les mans. L'home va començar a amenaçar de mort els agents, mentre els exhibia l'arma. Quan els policies van poder accedir a l'interior, van aconseguir reduir l'individu i li van posar les manilles. Un dels agents va resultar ferit lleu per una esgarrapada.

La Policia Local el va detenir pels delictes de danys, amenaces i atemptat a l'autoritat. Posteriorment, l'home va ser entregat als Mossos d'Esquadra, que el van portar a la comissaria de Manresa. Ahir al matí, va passar a disposició judicial i va quedar en llibertat amb càrrecs.