Perill alt per vent també a les comarques del Berguedà, la Cerdanya i l'Alt Urgell

Protecció Civil ha activat aquest dimecres l'alerta del pla Ventcat pel fort vent que bufa a les zones urbanes del litoral i prelitoral de Barcelona i fins al Baix Camp. A les comarques centrals, els Bombers de la Generalitat no han rebut des d'ahir a les 8 del vespre fins les 8 d'aquest matí cap trucada per incidència relacionada amb vent. Tot i això, el Berguedà, la Cerdanya i l'Alt Urgell es troben entre les comarques en les quals Protecció Civil hi manté activada l'alerta per perill alt fins les 12 d'aquest migdia. El perill és qualificat com a moderat a les comarques de l'Anoia, el Solsonès i el Baix Llobregat, entre les 6 i les 12 d'aquest migdia. I, finalment, i sempre segons Protecció Civil, no hi ha perill al Bages i el Moianès.

A nivell de tot Catalunya, els Bombers de la Generalitat han rebut una vintena de trucades per incidències relacionades amb el vent i Renfe ha hagut de tallar per precaució la línia ferroviària entre l'Ametlla de Mar i Mont-roig i establir un servei alternatiu per carretera almenys fins a les onze del matí. Així, segons la companyia, hi ha un servei alternatiu per carretera entre l'Ametlla i Cambrils pels trens Regionals de l'R16 (Barcelona - Tortosa per Tarragona), i pels trens de Llarga Distància entre L'Aldea i Tarragona. A més, els trena hauran de limitar la seva velocitat a les línies R13, R14 i R15 i al tram Ripoll - La Tor de Querol de la línia R3.

Algunes de les ratxes de vent més destacades s'han registrat a Tarragona i Barcelona, amb 89 km\/h i 79,2 km\/h, respectivament, i fora de zones urbanes, 115,9 km\/h a Espot (2.519 m); 94,7 km\/h al l'embassament de Siurana; 84,6 km\/h a Alguaire (Segrià); 73,8 km\/h a Montserrat-Sant Dimes; i 72 km\/h a Tarragona i Vallirana. Per tot això, Protecció Civil de la Generalitat ha demanat molta precaució en els desplaçaments i en les activitats de lleure a l'exterior per la possible caiguda de branques, arbres i altres elements estructurals, i en el moment de ratxes més fortes evitar aturar-se prop de murs de tancament o elements similars que podrien cedir a la forà del vent.