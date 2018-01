La policia de Manresa caça un conductor sense carnet que triplicava la taxa permesa

La Policia Local de Manresa ha enxampat aquesta passada nit de dimarts a dimecres un home de 38 anys, veí de Manresa, que conduïa triplicant la taxa d'alcohol permesa i que, a més, no havia obtingut mai el permís de conduir.

La Policia Local va aturar l'home en un control preventiu realitzat a les 12.05 d'aquesta mitjanit a la plaça del Remei de Manresa. En la primera prova, el conductor va donar positiu d'alcoholèmia amb una taxa de 0,82 mg/l, i en la segona, de 0,84 mg/l, resultats que representen el triple del màxim permès. Per tot plegat, el manresà ha estat denunciat penalment per la Policia Local per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit.