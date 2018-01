Reconeixen el dret a una interina a cobrar la mateixa indemnització que un treballador indefinit

El Jutjat Social número 1 de Manresa ha donat la raó al gabinet jurídic de la UGT de Catalunya i ha reconegut una indemnització de 20 dies per any treballat a una treballadora interina d'una escola bressol de la Generalitat de Catalunya a Manresa qui se li havia finalitzat el contracte laboral.

Segons informa el sindicat, la jutgessa ha aplicat la doctrina del Tribunal de Justícia de la UE que "reconeix que els treballadors temporals han de tenir la mateixa indemnització que el personal amb contracte indefinit". La dona treballava a una escola bressol de Manresa i tenia un contracte d'interinitat, que començava el 14 de setembre de 2015 i acabava el 13 d'octubre del mateix any. Posteriorment, se li va ampliar el contracte entre el 13 d'octubre de 2015 i el 31 de juliol de 2016. Segons la UGT, l'empresa li va comunicar l'extinció del contracte temporal i li va abonar una indemnització de 12 dies per any treballat.

El Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya va plantejar una reclamació de quantitat perquè fos indemnitzada amb 20 dies per any treballat en base a la Directiva 1999/70/CEE d'igualtat de tracte entre treballadors temporals i fixos. Segons el sindicat, aquesta és la primera sentència d'aquest tipus que guanya el gabinet jurídic de la UGT pel que fa al personal laboral.

El judici per aquests fets va tenir lloc el 13 de desembre de l'any 2017. La demandant va demanar a l'empresa que li abonés la quantitat de diners que correspon a l'extinció d'un contracte laboral indefinit, però l'empresa va oposar-s'hi al·legant "falta d'esgotament de la via administrativa i inadequació del procediment perquè havia d'haver impugnat l'acomiadament", segons consta a l'escrit judicial.

A la interlocutòria queda provat que l'empresa va acomiadar la treballadora per "disminució del volum de producció" i va indemnitzar-la amb de 12 dies per any de servei, una quantitat que globalment va sumar 843,55 euros.

El jutjat ha desestimat les reclamacions de l'empresa i, per tant, ha condemnat al Departament d'Ensenyament de la Generalitat a pagar la quantitat de 1.194,07 euros a la demandant.