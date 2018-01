Denuncien a Manresa un conductor ebri sense carnet

La Policia Local de Manresa va enxampar la nit de dimarts a dimecres un home de 38 anys, veí de Manresa, que conduïa un cotxe triplicant la taxa d'alcohol permesa i que, a més, no havia obtingut mai el permís de conduir.

La Policia Local va aturar l'home en un control preventiu, poc després de les 12 de la nit, a la plaça del Remei de Manresa. En la primera prova, el conductor va donar positiu d'alcoholèmia amb una taxa de 0,82 mg/l, i en la segona, de 0,84 mg/l, resultats que representen més del triple del màxim permès. Per tot plegat, el manresà va ser denunciat penalment per la Policia Local per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit.